Deddy, prima di Rosa Di Grazia è stato con un'altra cantante di Amici che ora sbotta: "Mai stata gelosa" Deddy ad Amici ha avuto due flirt da quando è entrato: il primo con la cantante Arianna Gianfelici, il secondo con la ballerina Rosa Di Grazia. Ma se Rosa è arrivata al serale, la Gianfelici nella scuola ha avuto vita breve. Durante l'ultima puntata di Amici, che ha visto proprio lo scontro fra Deddy e la sua nuova fidanzata, Rosa Di Grazia, Arianna Gianfelici ha commentato: "Anche se ultimamente ho avuto pensieri contrastanti dal popolo, questa eliminazione sta emozionando anche me". Sincera,anche se ultimamente ho avuto pensieri contrastanti dal "popolo" questa eliminazione sta emozionando anche mepic.twitter.com/ugdP3eQNgf — Arianna Gianfelici (@ariannaoff) April 3, 2021

