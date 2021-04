Dante Day a New York, organizzato dall’IHCC (Di lunedì 5 aprile 2021) NEW York 01 Aprile – Dopo l’approvazione del governo italiano nel 2020 della proposta del ministro della Cultura Dario Franceschini di istituire annualmente un Dantedi` (Dante Day) nazionale il 25 marzo, quest’anno Dante è stato celebrato in tutto il mondo. Questa è la probabile data in cui Dante Alighieri, poeta e filosofo medievale, iniziò il viaggio nel suo poema epico la Divina Commedia. Il Dante Day è stato commemorato anche a New York City con una cerimonia e la deposizione di una corona di fiori presso la statua di Dante di fronte al Lincoln Center dal Comitato Italiano per il Retaggio e la Cultura di New York, Inc. (IHCC-NY), in collaborazione con l’Istituto italoamericano John D. Calandra, il Consolato Generale d’Italia a ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 aprile 2021) NEW01 Aprile – Dopo l’approvazione del governo italiano nel 2020 della proposta del ministro della Cultura Dario Franceschini di istituire annualmente undi` (Day) nazionale il 25 marzo, quest’annoè stato celebrato in tutto il mondo. Questa è la probabile data in cuiAlighieri, poeta e filosofo medievale, iniziò il viaggio nel suo poema epico la Divina Commedia. IlDay è stato commemorato anche a NewCity con una cerimonia e la deposizione di una corona di fiori presso la statua didi fronte al Lincoln Center dal Comitato Italiano per il Retaggio e la Cultura di New, Inc. (IHCC-NY), in collaborazione con l’Istituto italoamericano John D. Calandra, il Consolato Generale d’Italia a ...

