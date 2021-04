COVID Lazio – Il bollettino di oggi 5 aprile | continua la discesa della curva

Leggi su romanotizie24

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Su circa 11.000 test effettuati, di cui oltre 2.000 antigenici, si registrano 1.419 casi positivi (-104 rispetto alla giornata di ieri), 32 i decessi (6 in più nelle ultime 24 ore) e +806 i guariti“. questo è quanto si evincedalpubblicato dalla Regionein merito all’emergenza-19. Questi giorni di zona rossa sono stati particolarmente efficaci, con una diminuzione drastica dei contagi. Da domani la regione sarà nuovamente in zona arancione, ma abbassare la guardia è un errore da non commettere assolutamente se si vuole uscire una volta per tutte da questa crisi. Il commento di D’Amato L’Assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, ha commentato, come fa ormai quotidianamente, i dati registrati nel giorno di Pasquetta: “Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie ...