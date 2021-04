Contestatori a casa di Bonaccini | intervengono i Carabinieri

Advertising

Agenzia_Dire : ?? Negazionisti del #Covid protestano a casa di #Bonaccini: 'Gli ospedali sono vuoti'. -

Ultime Notizie dalla rete : Contestatori casa

Corriere Romagna

Ci furono incendi ed assalti in città, persino nelladel democristiano Fabiani e nella sede ... sacerdote energico e schietto, molto noto in città, che si unì ai: i carabinieri lo ...Ha funzionato tutto in modo eccelso, l'online in un'ora arrivava a. Fino a un paio di mesi fa ... Esistono i no - vax in Russia? Ici sono, ma non si sono fatti sentire molto. Anche ..."Quando la situazione si sbloccò ci fu il comizio che vide all'Aquila Pietro Ingrao, del partito comunista, con un accordo che coinvolse sia i politici di sinistra sia democristiani, ma dentro di me p ...