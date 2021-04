Bar, cinema, palestre e ristoranti verso riapertura dal 20: verifica a metà mese in base ai dati (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal pressing per avere vaccini al pressing per le riaperture. Anche i presidenti di regione, e non solo Matteo Salvini come sostiene il sottosegretario Benedetto Della Vedova, «sono in piena... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 aprile 2021) Dal pressing per avere vaccini al pressing per le riaperture. Anche i presidenti di regione, e non solo Matteo Salvini come sostiene il sottosegretario Benedetto Della Vedova, «sono in piena...

Advertising

Corriere : Riapertura per ristoranti, bar e cinema e parrucchieri: si valuta (in base ai contagi) dal 20 aprile - IsoldeWittenber : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Si valuterà in base ai dati dei contagi - Rikymilanista92 : @Bertolca10 secondo me si va direttamente a maggio come l'anno scorso. Tra il 3 e il 17 maggio riaprono ristorati,… - Bertolca10 : Con l'evoluzione del quadro epidemiologico e in caso di discesa dei contagi, potrebbe essere quella del 20 aprile l… - BeniniGianluca : @piersileri ????...si sapeva,ma anche nei bar,cinema,tram...insomma luoghi chiusi. Ci sono state proteste? -