Amalfi, anche a Pasquetta operai al lavoro sulla strada statale 163 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – Non si fermano a Pasquetta i lavori per la costruzione della strada statale 163 ad Amalfi. anche oggi gli operai dell'Anas sono impegnati nel completamento della quarta gettata di calcestruzzo che consentirà a breve di raggiungere il livello stradale e riaprire, come promesso anche al termine di una riunione che si è svolta sabato al genio civile, la circolazione già dal 25 aprile. È evidente anche ad occhio nudo l'avanzamento dei lavori a conferma del cronoprogramma rispettato ed anzi anticipato rispetto alla possibile conclusione. anche questa mattina il sindaco di Amalfi, Daniele Milano si è recato sul cantiere per visionare di persona ...

