Teatro del Maggio | morto l’ex sovrintendente Stefano Merlini Il cordoglio di Zubin Mehta

E' morto stamani a Fiumetto (Lucca), dopo una lunga malattia, Stefano Merlini, 82 anni, costituzionalista ed ex sovrintendente del Maggio musicale fiorentino. La notizia, data quasi in tempo reale da Sandro Bennucci, direttore di Firenze Post, durante la diretta di Toscana Tv sullo Scoppio del Carro, era stata annunciata dal Teatro del Maggio.

