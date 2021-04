Sinner è lanciato verso la Top 10. Ed è l'atleta italiano del momento

(Di domenica 4 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Sì, è un peccato perché già pregustavamo la grande impresa. Ma la sconfitta di Janniknon toglie nulla alle prospettive future del campioncino italiano. Diciannove anni sono ancora pochi e il passaggio a vuoto patito tra l'epilogo del primo set e l'inizio del secondo che gli è ...Gaia Piccardi per il 'Corriere della Sera'Nove italiani nei primi cento tennisti del ranking, inclusi i due adolescenti (Janniknei top 25 dopo Miami, Lorenzo Musetti classe 2002) che tutto il mondo ci invidia. L'Italia, oggi, è ...Sinner però non si fa sorprendere e gioca con grande concretezza ... Approccia meglio il tennista di Wroclaw che si lancia e chiude con lo score di 7-4. La nuova frazione si apre con il nuovo break di ...Il controbreak arriva a zero e lancia Hurkacz verso un tiebreak in ... La sensazione è che la mente di Sinner sia ancora fortemente condizionata da quel dodicesimo game, e a prescindere da ...