Pasqua 2021: Italia in lockdown fino a martedì. Forze dell'ordine in campo con 70mila persone (Di domenica 4 aprile 2021) Sono cominciati i controlli del weekend di Pasqua e Pasquetta, con l'Italia tutta in rosso. Il Paese, fino al 5 aprile, sarà attraversato della stretta di Pasqua, una sorta di lockdown più morbido affinché siano limitati spostamenti e assembramenti durante le festività: in questi tre giorni è vietata la mobilità anche nel proprio Comune, se non per attività motoria vicino a casa o per andare a trovare parenti o amici in massimo di due persone L'articolo proviene da Firenze Post.

