MotoGP, Moto2 e Moto3: la partenza dalla pit lane, facciamo chiarezza (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo i numerosi episodi in tutte le classi del Motomondiale, che hanno costretto alcuni piloti a partire dalla corsia dei box, la Dorna ha definito un regolamento più accurato a riguardo. Nel GP di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo i numerosi episodi in tutte le classi del Motomondiale, che hanno costretto alcuni piloti a partirecorsia dei box, la Dorna ha definito un regolamento più accurato a riguardo. Nel GP di ...

Advertising

_LorenzoMelis_ : che pasqua di merda... meno male che ci sono Moto3, Moto2 e Motogp a farci compagnia ?? - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP, Moto2 e Moto3: la partenza dalla pit lane, facciamo chiarezza) è stato pubbli… - DAZN_IT : Motori accesi a Losail ?? Si parte alle 16 con la Moto3, a seguire Moto2 e MotoGP ?? #DohaGP #MotorZN - Irfanitya : RT @dianatamantini: MOTOGP - Johann Zarco in testa nel warm up MotoGP, seguono le Yamaha di Quartararo, Viñales e Morbidelli. I risultati a… - dianatamantini : MOTOGP - Johann Zarco in testa nel warm up MotoGP, seguono le Yamaha di Quartararo, Viñales e Morbidelli. I risulta… -