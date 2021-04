Inter, le mani dei migliori sullo scudetto: ma Conte festeggia già a Pasqua solo perché le rivali si sono dimostrate inadeguate (Di domenica 4 aprile 2021) Più 8 sul Milan con una partita in meno, più 10 sull’Atalanta che in questo momento pare quasi la rivale più credibile se non fosse a distanza siderale, addirittura più 12 sulla Juventus che dominava da dieci anni. Adesso non è più solo una fuga: a dieci giornate dalla fine, l’Inter ha davvero cominciato a cucirsi addosso un pezzo di quello scudetto che manca da dieci anni, nove dominati dalla Juve. Lo avevamo scritto a fine febbraio, dopo la vittoria nel derby: in 40 giorni Conte avrebbe potuto chiudere i giochi. Quel 3-0 è stata davvero la chiave di volta della stagione col senno di poi, ma anche con quello di prima: il calendario favorevole, la forma in salita e quella in discesa dei rivali, le coppe e gli infortuni, tutto diceva Inter. I tifosi nerazzurri avranno fatto gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Più 8 sul Milan con una partita in meno, più 10 sull’Atalanta che in questo momento pare quasi la rivale più credibile se non fosse a distanza siderale, addirittura più 12 sulla Juventus che dominava da dieci anni. Adesso non è piùuna fuga: a dieci giornate dalla fine, l’ha davvero cominciato a cucirsi addosso un pezzo di quelloche manca da dieci anni, nove dominati dalla Juve. Lo avevamo scritto a fine febbraio, dopo la vittoria nel derby: in 40 giorniavrebbe potuto chiudere i giochi. Quel 3-0 è stata davvero la chiave di volta della stagione col senno di poi, ma anche con quello di prima: il calendario favorevole, la forma in salita e quella in discesa dei, le coppe e gli infortuni, tutto diceva. I tifosi nerazzurri avranno fatto gli ...

