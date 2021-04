Il cambio di passo di Conte archivia la 'vecchia maniera' M5s (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - Un cambio di passo per il M5s. E' quello segnato dalla prima uscita di Giuseppe Conte da capo politico in pectore del Movimento 5 stelle. L'accelerazione dell'ex premier, dettata con ogni probabilità dalle fibrillazioni dell'attesa interne al Movimento, non ha creato, al momento delusioni, visto che il rinvio della discussione sui 'nodi' era di fatto acquisito. Ma lascia in standby la galassia pentastellata, ancora in cerca di sapere quali saranno le modifiche dello statuto che potrebbero essere fondamentali: a partire dalla declinazione della leadership a 5stelle che gli 'stati generali' del Movimento hanno disegnato come collegiale, mandando in soffitta la guida di una persona sola. E segna, tuttavia, nell'analisi di alcuni esponenti M5s, delle certezze. Gli auguri di Berlusconi L'intervento di Conte, ma ... Leggi su agi (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - Undiper il M5s. E' quello segnato dalla prima uscita di Giuseppeda capo politico in pectore del Movimento 5 stelle. L'accelerazione dell'ex premier, dettata con ogni probabilità dalle fibrillazioni dell'attesa interne al Movimento, non ha creato, al momento delusioni, visto che il rinvio della discussione sui 'nodi' era di fatto acquisito. Ma lascia in standby la galassia pentastellata, ancora in cerca di sapere quali saranno le modifiche dello statuto che potrebbero essere fondamentali: a partire dalla declinazione della leadership a 5stelle che gli 'stati generali' del Movimento hanno disegnato come collegiale, mandando in soffitta la guida di una persona sola. E segna, tuttavia, nell'analisi di alcuni esponenti M5s, delle certezze. Gli auguri di Berlusconi L'intervento di, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : cambio passo Di Dio (Confcommercio): "Diciamo no a provvedimenti restrittivi senza dati certificati e sicuri" "Quasi 600 nuovi contagi nella provincia di Palermo? Ad oggi non abbiamo ancora avuto notizie di cambio di passo sul sistema che chiediamo che sia finalmente certificato e informatizzato, come si conviene a un Paese civile. Pertanto non potremo accettare, sulla base di un sistema a dir poco ...

Confcommercio, Di Dio: 'No a restrizioni senza dati sicuri' Quasi 600 nuovi contagi nella provincia di Palermo ? Ad oggi non abbiamo ancora avuto notizie di cambio di passo sul sistema che chiediamo che sia finalmente certificato e informatizzato, come si conviene a un Paese civile. Pertanto non potremo accettare, sulla base di un sistema a dir poco ...

Il cambio di passo nel ballo del Titanic Corriere della Sera Covid. Mugnai attacca la Giunta regionale e chiede un cambio di passo Il deputato valdarnese ha adesso chiesto un cambio di passo per le vaccinazioni agli over 80, “senza nascondersi dietro la scarsità di vaccini”. “Posso rivelare senza tema di smentita – ha ...

Retroscena TPI: anche in Rai arriva il “modello Draghi” Mario Draghi vuole un deciso cambio di passo in Rai. La tanto agognata “riforma” di viale Mazzini “s’ha da fare”. Già, perché l’ex presidente BCE ha fatto sapere a chi di dovere che dal nuovo Cda (e ...

