Highlights e gol Siviglia-Atletico Madrid 1-0, Liga 2020/2021 (VIDEO)

Gli Highlights e tutti i gol del match tra Siviglia e Atletico Madrid, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Liga 2020/2021. Sanguinoso passo falso in ottica campionato per gli uomini di Simeone, sconfitti al Sanchez Pizjuan dalla rete siglata al 70? da Acuna. Un risultato che per gli andalusi poteva anche essere più rotondo dato che dopo otto minuti Ocampos si è reso protagonista di un calcio di rigore sbagliato. Con questo risultato l'Atletico vede il vantaggio su Real e Barca assottigliarsi rispettivamente a tre e due punti, mentre il Siviglia, sempre più quarto, si porta a otto lunghezze dalla vetta.

