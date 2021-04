(Di domenica 4 aprile 2021) “Ladiin, soprattutto in caso di infarto, quando ogni minuto conta. Come cardiologi siamo preoccupati, a fronte di un aumento dei ricoveri per, che possa ripetersi ciò che è accaduto lo scorso anno, nella prima ondata pandemica, quando si è verificato un crollo totale del numero dei pazienti che andavano al pronto soccorso per sospetto infarto, con una riduzione del 50% degli accessi. E questo ha fatto crescere le morti evitabili”. Lo ricorda all’Adnkronos Salute Francesco Romeo, presidente della ‘Fondazione italiana cuore circolazione’ Onlus che, a breve, avvierà una campagna che invita proprio a non dimenticare le malattie cardiovascolari che “sono la prima causa di mortalità nel mondo”. “Questa nuova pressione su pronto soccorsi e terapie intensive di questi ...

Advertising

italiaserait : Covid, il cardiologo: “Paura di ospedale uccide, con dolore al torace andare subito” - Nicola23453287 : RT @LegaPremier: Covid, il cardiologo: 'Paura di ospedale uccide, con dolore al torace andare subito' - Magamag76377872 : RT @LegaPremier: Covid, il cardiologo: 'Paura di ospedale uccide, con dolore al torace andare subito' - LegaPremier : Covid, il cardiologo: 'Paura di ospedale uccide, con dolore al torace andare subito' - sulsitodisimone : RT @SLN_Magazine: Covid, il cardiologo: “Paura di ospedale uccide, con dolore al torace andare subito” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cardiologo

Adnkronos

'La paura di andare in ospedale uccide, soprattutto in caso di infarto, quando ogni minuto conta. Come cardiologi siamo preoccupati, a fronte di un aumento dei ricoveri per, che possa ripetersi ciò che è accaduto lo scorso anno, nella prima ondata pandemica, quando si è verificato un crollo totale del numero dei pazienti che andavano al pronto soccorso per sospetto ...In uno studio che ho scritto lo scorso anno con dei colleghi americani ho indicato il 'quartetto mortale': età avanzata, malattie respiratorie,e malattie cardiovascolari. Bisogna considerare, ...Nuova variante «Italia» isolata, per la prima volta, in una 50enne della provincia di Novara, dall’equipe del virologo F. Broccolo del laboratorio Cerba Health Care di Milano e ieri registrata nel dat ...In Toscana sono 198.645 i casi di positività al coronavirus, 1.640 in più rispetto a ieri (1.590 confermati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più ris ...