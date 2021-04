Covid-19 | il bollettino aggiornato ad oggi 4 aprile 2021

Leggi su zon

(Di domenica 4 aprile 2021)-19, pubblicato ildicontenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione civile ha diramato ilche tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in Italia. Questi i dati di: 18.025 contagiati326 morti13.511 guariti -11 terapie intensive -57 ricoveri 250.933 tamponiTasso di positività: 7,2% (+1,3%) 11.038.465 dosi di vaccino somministrate in totale Figliuolo: “Da seconda metà di500mila dosi al giorno” “Il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia nella seconda metà di“, ha dichiarato Francesco Figliuolo. Il commissario per l’emergenza ...