Cosmi: “Ne abbiamo fatti tre al Napoli ma non è bastato”! (Di domenica 4 aprile 2021) L’allenatore del Crotone, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky a margine della sconfitta in casa del Napoli. Cosmi elogia la prestazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 4 aprile 2021) L’allenatore del Crotone, Serse, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky a margine della sconfitta in casa delelogia la prestazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Cosmi: 'Costruzione dal basso? Noi abbiamo fatto la 'distruzione dal basso'' - infoitsport : CROTONE - Cosmi: 'Il Napoli non prendeva 3 gol in casa da tempo, ma ne abbiamo presi 4, il gioco? Si è vista una ch… - allgoalsnapoli : VIDEO - Cosmi in conferenza: 'Dopo il pari abbiamo avuto altre occasioni, peccato per il primo tempo'… - sscalcionapoli1 : Cosmi in conferenza: 'Dopo il pari abbiamo avuto altre occasioni, peccato per il primo tempo' #NapoliCrotone… - Enzovit : Crotone, Cosmi: ''Napoli? Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori in difesa'' -