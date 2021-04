Che sia una Pasqua a Rifiuti Zero: sobrietà e niente sprechi. A partire da quelli alimentari (Di domenica 4 aprile 2021) Questa Pasqua in era di Covid sia davvero un momento di “passaggio” dalla inciviltà dello spreco alla nuova era della rivoluzione ecologica e della riappacificazione con il pianeta. Quindi, che sia una Pasqua a Rifiuti Zero: sobrietà e assenza di sprechi a partire da quelli alimentari. Ogni anno vengono sprecate un miliardo e seicento milioni di tonnellate di scarti di cibo. Questi sprechi che avvengono su tutta la filiera produttiva riguardano le produzioni abbandonate sui terreni coltivati; oltre il 20% degli sprechi avviene così, anche per motivi estetici, non avendo i singoli prodotti i requisiti richiesti dalla grande distribuzione per piccoli difetti (come ad esempio la mela che rivela qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Questain era di Covid sia davvero un momento di “passaggio” dalla inciviltà dello spreco alla nuova era della rivoluzione ecologica e della riappacificazione con il pianeta. Quindi, che sia unae assenza dida. Ogni anno vengono sprecate un miliardo e seicento milioni di tonnellate di scarti di cibo. Questiche avvengono su tutta la filiera produttiva riguardano le produzioni abbandonate sui terreni coltivati; oltre il 20% degliavviene così, anche per motivi estetici, non avendo i singoli prodotti i requisiti richiesti dalla grande distribuzione per piccoli difetti (come ad esempio la mela che rivela qualche ...

Advertising

BentivogliMarco : Mi rifiuto di accettare che dire queste fesserie oggi sia la modalità per essere 'di sinistra'. L'ignoranza è sem… - riotta : Caro Di Battista, chiedo per completezza dell'informazione: la sua richiesta di avere un sottopancia con la fedina… - ZZiliani : Perchè sia chiaro ciò di cui parlo. #Pardo, centinaia di partite commentate da telecronista, e con lui #Balzaretti… - parabatairs : Ma sai che c’è quasi più sorpresa così? Ahaha incontri Sturmhond in CK e non sai chi sia ?? Un’ultima consideraz… —… - FratellidItalia : RT @Figliomeni_FdI: Buongiorno e #BuonaPasqua2021 soprattutto a chi è volato in cielo ... con la fondata speranza che sia veramente l’ultim… -