Carabinieri si travestono da operai e arrestano 4 estorsori a Benevento

(Di domenica 4 aprile 2021) Chiedono ventimila euro di tangente in un cantiere: l’imprenditore li denuncia ai, che sidae tendono loro una trappola, arrestandoli in flagranza di reato. L’episodio a: i quattro arrestati, tutti già noti alle forze dell’ordine, devono ora rispondere di estorsione aggravata.sidaper arrestare in flagranza

Advertising

PazzoPerDomani : RT @atbolz: Un agguato dopo l'altro. E una sera i killer si travestono da carabinieri e bussano a una porta. Sul Domani nel Blog Mafie l'or… - DavideTedesco74 : RT @atbolz: Un agguato dopo l'altro. E una sera i killer si travestono da carabinieri e bussano a una porta. Sul Domani nel Blog Mafie l'or… - Cri_Pinna : RT @atbolz: Un agguato dopo l'altro. E una sera i killer si travestono da carabinieri e bussano a una porta. Sul Domani nel Blog Mafie l'or… - atbolz : Un agguato dopo l'altro. E una sera i killer si travestono da carabinieri e bussano a una porta. Sul Domani nel Blo… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri travestono

Fanpage.it

... hanno avviato le indagini, anche per il tramite del consueto e proficuo scambio info-investigativo con personale dell' Arma dei, intervenuto anch'esso sul post o. I poliziotti hanno ...Una rapina lampo: i due subito dopo aver afferrato gioielli e contanti sono fuggiti, mentre il titolare ha chiamato la polizia e i(quelli veri) che hanno avviato le ricerche dei ...Operazione di prevenzione e repressione contro il racket delle estorsioni messa a segno ieri sera in contrada San Vitale da parte dei Carabinieri del comando ... I militari sono entrati in azione ...POZZUOLI - Rapina all'ufficio postale di Arco Felice, a Pozzuoli. Pochi minuti fa ignoti hanno fatto irruzione nell'edificio di via Miliscola. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto ci sono i ca ...