Cagliari, Nainggolan avvisa: “Salvezza complicata, adesso serve una cosa” (Di domenica 4 aprile 2021) Giocando così salvarsi sarà dura.Razzismo, il Cagliari ci mette la faccia: al via alla campagna “L’umanità ha un unico volto”Ha commentato così Radja Nainggolan, intervenuto in seguito alla pesante sconfitta per 0-2 subita nel match casalingo contro il Verona. Questo insuccesso costa caro alla compagine sarda, rea di aver gettato al vento tante occasioni create durante tutto il corso della sfida. Ne è consapevole anche lo stesso centrocampista belga, uno dei giocatori con più classe ed esperienza all'interno della rosa. Quest'ultimo si è fatto carico di alcune responsabilità della squadra davanti alle telecamere, dimostrando grande leadership e senso di appartenenza in un momento molto difficile per i rossoblu.ùCagliari, le verità di Godin: “Addio all’Inter? Ecco di chi è stata la colpa se ho lasciato i nerazzurri”Ecco le sue parole, ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Giocando così salvarsi sarà dura.Razzismo, ilci mette la faccia: al via alla campagna “L’umanità ha un unico volto”Ha commentato così Radja, intervenuto in seguito alla pesante sconfitta per 0-2 subita nel match casalingo contro il Verona. Questo insuccesso costa caro alla compagine sarda, rea di aver gettato al vento tante occasioni create durante tutto il corso della sfida. Ne è consapevole anche lo stesso centrocampista belga, uno dei giocatori con più classe ed esperienza all'interno della rosa. Quest'ultimo si è fatto carico di alcune responsabilità della squadra davanti alle telecamere, dimostrando grande leadership e senso di appartenenza in un momento molto difficile per i rossoblu.ù, le verità di Godin: “Addio all’Inter? Ecco di chi è stata la colpa se ho lasciato i nerazzurri”Ecco le sue parole, ...

Advertising

SkySport : Nainggolan avvisa il Cagliari: 'Manca personalità, la salvezza è difficile' - Mediagol : #Cagliari, Nainggolan avvisa: 'Salvezza complicata, adesso serve una cosa' - zazoomblog : Cagliari Nainggolan: “È dura classifica difficile. Soffro come i tifosi per questa maglia…” - #Cagliari… - ItaSportPress : Cagliari, Nainggolan: 'È dura, classifica difficile. Soffro come i tifosi per questa maglia...' -… - sportli26181512 : Nainggolan avvisa il Cagliari: 'Manca personalità, la salvezza è difficile': Il centrocamposta belga ha usato toni… -