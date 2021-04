Ajax, infortunio Stekelenburg: l’ex rischia di saltare la Roma (Di domenica 4 aprile 2021) Pessime notizie per l’Ajax in vista del match di Europa League contro la Roma: infortunio per il portiere Stekelenburg Pessime notizie per l’Ajax a pochi giorni dall’atteso match di Europa League contro la Roma, valevole per la gara di andata dei quarti di finale. La presenza tra i pali di Marteen Stekelenburg è considerata a forte rischio. Il portiere olandese, ex giallorosso, potrebbe saltare la sfida di giovedì sera per un problema fisico al ginocchio. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico dell’Ajax nel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Pessime notizie per l’in vista del match di Europa League contro laper il portierePessime notizie per l’a pochi giorni dall’atteso match di Europa League contro la, valevole per la gara di andata dei quarti di finale. La presenza tra i pali di Marteenè considerata a forte rischio. Il portiere olandese, ex giallorosso, potrebbela sfida di giovedì sera per un problema fisico al ginocchio. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico dell’nel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

