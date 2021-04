Vuol dare l' esame di diritto online mentre guida il bus | il prof si rifiuta | ' Non posso parlare al conducente'

(Di sabato 3 aprile 2021) Pronto per l'ma da una postazione incredibile. Uno studente dell'Università di Pisa si è collegato per sostenere la prova dicommerciale in diretta dall'autobus cheper ...

Advertising

Eurosport_IT : Con Agassi, Nadal e Djokovic, Sinner è il 4° teenager a raggiungere la finale del Miami Open ?????? Jannik, oltre ad… - paolorizzi02 : RT @Eurosport_IT: Con Agassi, Nadal e Djokovic, Sinner è il 4° teenager a raggiungere la finale del Miami Open ?????? Jannik, oltre ad essere… - Brandolf11 : RT @Neuro_Mans: Il dirigente ha optato per una discussione più democratica, che vuol dire probabilmente dare voce a chi pensi che genitori… - Neuro_Mans : Il dirigente ha optato per una discussione più democratica, che vuol dire probabilmente dare voce a chi pensi che g… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Con Agassi, Nadal e Djokovic, Sinner è il 4° teenager a raggiungere la finale del Miami Open ?????? Jannik, oltre ad essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuol dare

Firenze Viola

Pronto per l'esame online ma da una postazione incredibile. Uno studente dell'Università di Pisa si è collegato per sostenere la prova di diritto commerciale in diretta dall'autobus che guida per ...Pisa, studente lavoratorefare l'esame mentre guida il bus. Il prof: "Mi rifiuto"Alberto è un medico 30enne di origini bresciane. Il caso e gli studi l'hanno portato a Napoli, città dove sta terminando la specializzazione iniziata 5 anni fa."Meglio che qualcuno mi dica la verità". Lo sfogo dello chef Simone Rugiati dopo la morte del padre Curzio. Mistero sulle cause della morte.