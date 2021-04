Veronica Peparini: vita privata e curiosità della coreografa di Amici (Di sabato 3 aprile 2021) Veronica Peparini nasce a Roma il 25 febbraio 1971, la sua età è dunque di 50 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,68. della coreografa sappiamo che ha anche un fratello, Giuliano, a sua volta appassionato di danza. Entrambi si sono avvicinati a questo modo grazie ai loro genitori. Tuttavia la mamma e il papà di Veronica non sono noti nel mondo dello spettacolo. I due infatti gestiscono un negozio di calzature. All’età di 11 anni Veronica Peparini inizia a studiare danza nella scuola di Renato Greco, per poi perfezionarsi negli anni studiando anche all’estero. In molti vogliono sapere di più sulla vita privata di Veronica Peparini. Vediamo dunque tutte le notizie sulla sfera personale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021)nasce a Roma il 25 febbraio 1971, la sua età è dunque di 50 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,68.sappiamo che ha anche un fratello, Giuliano, a sua volta appassionato di danza. Entrambi si sono avvicinati a questo modo grazie ai loro genitori. Tuttavia la mamma e il papà dinon sono noti nel mondo dello spettacolo. I due infatti gestiscono un negozio di calzature. All’età di 11 anniinizia a studiare danza nella scuola di Renato Greco, per poi perfezionarsi negli anni studiando anche all’estero. In molti vogliono sapere di più sulladi. Vediamo dunque tutte le notizie sulla sfera personale ...

Advertising

AmiciUfficiale : Dopo aver incontrato la prof Veronica Peparini Giulia ne parla in casetta con Sangiovanni #Amici20 - gabrielsniceass : anche stasera anna pettinelli e veronica peparini potevano presentarsi direttamente alle ore 00 - ombelicaa : Pensavo che nella seconda foto fossero Veronica Peparini e Andreas ?? - xlildaisyx : l'amore che provo per i cani di veronica peparini e andreas muller non è quantificabile li voglio ?? - zittiiebuoni : Veronica Peparini dai un pezzo hip hop a Giulia ti prego #amici20 -