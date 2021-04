Tuttosport: Gattuso ha chiesto ai suoi ragazzi la massima concentrazione contro il Crotone (Di sabato 3 aprile 2021) La partita di oggi contro il Crotone non può essere assolutamente sottovalutata dal Napoli. Il rischio di perdere punti con le “squadre minori”, come già accaduto, deve essere messo in conto, ed è per questo che Gattuso ha chiesto il massimo impegno ai suoi ragazzi ieri, come riporta Tuttosport Nessuna distrazione, oggi c’è il Crotone e la Juventus è in programma mercoledì. Asciutto, essenziale, diretto il messaggio che Gattuso ha voluto lanciare ieri sera ai suoi calciatori, durante la cena nell’hotel che ha ospitato il Napoli nel ritiro prepartita. Massimo rispetto per il Crotone, pur trattandosi della formazione che ha incassato il maggior numero di gol nei 5 top campionati europei (70 in 28 gare) e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) La partita di oggiilnon può essere assolutamente sottovalutata dal Napoli. Il rischio di perdere punti con le “squadre minori”, come già accaduto, deve essere messo in conto, ed è per questo chehail massimo impegno aiieri, come riportaNessuna distrazione, oggi c’è ile la Juventus è in programma mercoledì. Asciutto, essenziale, diretto il messaggio cheha voluto lanciare ieri sera aicalciatori, durante la cena nell’hotel che ha ospitato il Napoli nel ritiro prepartita. Massimo rispetto per il, pur trattandosi della formazione che ha incassato il maggior numero di gol nei 5 top campionati europei (70 in 28 gare) e ...

