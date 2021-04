“Tutta la verità sui rifiuti italiani in Tunisia”, Potere al Popolo in campo (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese “Tutta la verità sui rifiuti italiani in Tunisia”: è il tema dell’incontro in programma questa sera sulla pagina facebook di Potere al Popolo per fare il punto della situazione sull’esportazione illegale di 282 container di rifiuti pericolosi in Tunisia. All’incontro parteciperanno Giuliano Granato, coordinatore nazionale di Potere al Popolo; Paola Nugnes, senatrice commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Sohayel Medimagh, avvocato e consigliere comunale di Sousse in Tunisia; Aymen Ghali, membro del comitato centrale del partito dei lavoratori in Tunisia. A moderare il dibattito Dhouha Kallali, membro del partito ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese “lasuiin”: è il tema dell’incontro in programma questa sera sulla pagina facebook dialper fare il punto della situazione sull’esportazione illegale di 282 container dipericolosi in. All’incontro parteciperanno Giuliano Granato, coordinatore nazionale dial; Paola Nugnes, senatrice commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei; Sohayel Medimagh, avvocato e consigliere comunale di Sousse in; Aymen Ghali, membro del comitato centrale del partito dei lavoratori in. A moderare il dibattito Dhouha Kallali, membro del partito ...

Advertising

sole02786553 : RT @lifeonmars1234: @Fedez Il,problema sta nel fatto che @ChiaraFerragni ha detto una sacrosanta verità , valida per tutta l’Italia, e chi… - hllnzfrvr : ALESSANDRA CELENTANO IO TI STIMO CON TUTTA ME STESSA PER LA SCHIETTEZZA E LA VERITÀ CHE ESTERNI? #Amici2020 - jy_pyy : Comunque tutta la vita la Celentano tutta. Non ha bisogno di fare giochetti, è sincera e sbatte la verità in faccia… - gelonet75 : RT @Stefano173456: Divorato l'arrosto..ora la cenere appare in tutta la sua verità. Il gen. Figliuolo partito a razzo, frena bruscamente s… - IoCivico : RT @Stefano173456: Divorato l'arrosto..ora la cenere appare in tutta la sua verità. Il gen. Figliuolo partito a razzo, frena bruscamente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta verità Resurrezione. La Pasqua del Risorto abbracci ogni solitudine e disperazione Vecchi genitori o compagni di tutta la vita, in un'ora portati via in ambulanza, soli; e mai più ... Anche chi ha fede, dopo simili prove, può faticare a convincersi della verità di questo giorno. Il ...

Lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella E Lei, così come l'intera sua famiglia, merita di sapere tutta la verità sul delitto. Adesso, però, c'è un'altra emergenza. Perché gli eredi degli assassini di suo fratello, boss stragisti e non solo,...

«Mio figlio è omosessuale La Chiesa mi ha delusa» Corriere della Sera Vecchi genitori o compagni dila vita, in un'ora portati via in ambulanza, soli; e mai più ... Anche chi ha fede, dopo simili prove, può faticare a convincersi delladi questo giorno. Il ...E Lei, così come l'intera sua famiglia, merita di saperelasul delitto. Adesso, però, c'è un'altra emergenza. Perché gli eredi degli assassini di suo fratello, boss stragisti e non solo,...