Stasera in TV 3 aprile, cosa vedere: Lo show di Christian De Sica o Amici (Di sabato 3 aprile 2021) Stasera in TV sabato 3 aprile, cosa vedere: Lo show di Christian De Sica su Rai 1, Bigfoot Junior su Italia 1. Canale 5, appuntamento con la terza puntata del serale di Amici (screenshot video)Scopriamo cosa verrà trasmesso Stasera sabato 3 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con lo show di Christian De Sica “Una serata tra Amici”. View this post on Instagram A post shared by Christian de Sica (@ChristiandeSica35official) Su Rai 2 in onda alle 21.20 il quarto episodio ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021)in TV sabato 3: LodiDesu Rai 1, Bigfoot Junior su Italia 1. Canale 5, appuntamento con la terza puntata del serale di(screenshot video)Scopriamoverrà trasmessosabato 3sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con lodiDe“Una serata tra”. View this post on Instagram A post shared byde(@de35official) Su Rai 2 in onda alle 21.20 il quarto episodio ...

RaiUno : 'Sei sicuro che tra tua sorella e il tuo amico vada tutto bene?' #UnPassoDalCielo6 - #IGuardiani da STASERA 1 april… - TizianaFerrario : Francia verso terzo lockdown duro.Stasera alle 20 parla #Macron. 37 mila casi al giorno. Terapie intensive in affan… - AScarfogliero : ex sindaco di Milano, a Stasera Italia, si permette pure di fare sarcasmo territoriale affermando che la soluzione… - valee_101 : RT @BiBiRiccio: J-Ax: “Quanti anni hai?” Enula: “ehhh ehhh...” Raffaele: “Ma che cazzo dite è stasera il mio compleanno” Tommaso: “Amore m… - angi_audrey : RT @Amle_j: buongiorno sperando che l’eliminazione di stasera sia un bel pesce d’aprile organizzato in studio e complici tutti #Amici20 htt… -