Spezia, Italiano: «Meritavamo il pareggio. Rigore per la Lazio? No comment» (Di sabato 3 aprile 2021) Vincenzo Italiano ha parlato al termine di Lazio-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 2-1 in casa della Lazio. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 RABBIA – «Un pareggio sarebbe stato oro colato, oltre che meritatissimo. Siamo stato penalizzati da un episodio. Abbiamo fatto la nostra partita e quello che dovevamo fare. Ripeto, avremmo meritato il punto». EPISODI – «Su Acerbi ho sentito dire mano, ma non lo so. Sul Rigore dato alla Lazio non voglio giudicare. Però voglio dire che è responsabilità nostra, perché potevamo fare meglio nell’azione precedente. Non cerchiamo alibi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Vincenzoha parlato al termine diVincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 2-1 in casa della. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 RABBIA – «Unsarebbe stato oro colato, oltre che meritatissimo. Siamo stato penalizzati da un episodio. Abbiamo fatto la nostra partita e quello che dovevamo fare. Ripeto, avremmo meritato il punto». EPISODI – «Su Acerbi ho sentito dire mano, ma non lo so. Suldato allanon voglio giudicare. Però voglio dire che è responsabilità nostra, perché potevamo fare meglio nell’azione precedente. Non cerchiamo alibi». Leggi su Calcionews24.com

Serie A: vincono Atalanta, Lazio e Napoli e Verona Risultati della 29/a giornata del campionato italiano di calcio di serie A A Bergamo: Atalanta - Udinese 3 - 2 A Benevento: Benevento - Parma 2 - ... Genoa - Fiorentina 1 - 1 a Roma: Lazio - Spezia 2 - ...

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Spezia 2-1: vittoria con due espulsi nel finale, la decidono Lazzari e Caicedo SINTESI PRIMO TEMPO - Non una prima frazione di gioco ricca di colpi di scena quella dell'Olimpico tra Lazio e Spezia. La squadra di Italiano si difende in modo ordinato e in due occasioni va anche ...

Diretta/ Lazio Spezia (risultato finale 2-1) DAZN: Caicedo decide su rigore! La differenza reti è invece pari a +6, perché la Lazio ha segnato 43 gol e ne ha incassati però 37. Lo Spezia di Vincenzo Italiano, bella realtà da neopromossa, risponde con sette vittorie, otto ...

