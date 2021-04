Moto2 Doha: pole back-to-back per Lowes a Losail (Di sabato 3 aprile 2021) Sam Lowes ha conquistato la sua seconda pole della stagione dopo un’altra sessione di qualifiche veloce e consistente in vista della gara Moto2 a Doha domani, 4 aprile 2021. Moto2 Doha: come sono andate le qualifiche? Nel suo giro in classifica il pilota Elf Marc VDS è scivolato dietro a Jake Dixon, la sua posizione in pista gli ha permesso di inseguirlo sulla pista di Losail per un giro in pole di 1m59.055s. Ha avuto un’ultima corsa per migliorare il suo tempo, ma si è tirato fuori, lasciandosi alle spalle il suo collega britannico come il suo migliore. Il ritorno del numero 22 in testa alla griglia di partenza a Doha segna la sua 13esima volta in pole nella classe Moto2. Remy Gardner era al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Samha conquistato la sua secondadella stagione dopo un’altra sessione di qualifiche veloce e consistente in vista della garadomani, 4 aprile 2021.: come sono andate le qualifiche? Nel suo giro in classifica il pilota Elf Marc VDS è scivolato dietro a Jake Dixon, la sua posizione in pista gli ha permesso di inseguirlo sulla pista diper un giro indi 1m59.055s. Ha avuto un’ultima corsa per migliorare il suo tempo, ma si è tirato fuori, lasciandosi alle spalle il suo collega britannico come il suo migliore. Il ritorno del numero 22 in testa alla griglia di partenza asegna la sua 13esima volta innella classe. Remy Gardner era al ...

