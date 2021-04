Monza | prefetto nomina commissario dopo dimissioni di gruppo a Briosco

(Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Ildella Provincia die della Brianza, Patrizia Palmisani, ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di, a seguito dellecontestuali, formalizzate nella giornata del 2 aprile scorso, della metà più uno dei consiglieri. Nelle more della definizione della procedura con l'adozione del decreto di scioglimento, il"ha rilevato la sussistenza dei presupposti per procedere tempestivamente alla sospensione del consiglio". Al fine di garantire la continuità nel funzionamento degli organi e nella gestione dei servizi, "è statoto unper la provvisoria amministrazione dell'Ente, nella persona di Giacomo Pintus, viceaggiunto in servizio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monza prefetto

Il Tempo

...che non seppero anticipare la notizia dell'attentato che si preparava contro Umberto I a, l'... Nel governo Draghi essa è in capo alFranco Gabrielli e il lettore ricorderà le polemiche ..."Ho chiesto alche il Parco sia sorvegliato in modo speciale, anche la Polizia locale sarà ... oltre al rispetto del divieto di spostarsi tra Comuni da parte di chi non risiede ao nei ...Per Pasqua e Pasquetta il Parco di Monza non sarà chiuso. Il sindaco di Monza, Dario Allevi, ha infatti disposto che il polmone verde cittadino resti fruibile ai cittadini anche nelle prossime festivi ...I rifiuti della Snia verranno rimossi entro l'estate. L'annuncio della proprietà al sindaco che ora attende il cronoprogramma ...