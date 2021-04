Moda | è morta Carla Zampatti | la stilista che conquistò l’Australia**

(Di sabato 3 aprile 2021) Sydney, 3 apr. – (Adnkronos) – Laitalo-australiana, icona della moda australiana, nota per l’elegante design dei suoi abiti indossati da star come Nicole Kidman e Cate Blanchett, èal Saint Vincent Hospital di Sydney all’età di 78 anni. Secondo quanto riferito dal “Sydney Morning Herald”, una settimana faera scivolata sui gradi di una scala in un teatro all’aperto in occasione della serata di apertura della “Traviata” di Giuseppe Verdi al Mrs Macquarie’s Point. Dopo la caduta accidentale, laaustraliana aveva perso conoscenza. Nata in Italia, a Lovero, in provincia di Sondrio, il 19 maggio 1942, la sua famiglia emigrò in Australia nel 1950.realizzò la sua prima collezione di moda nel 1965 e nel 1970 dette vita ...

La stilista italo - australiana Carla Zampatti, icona della moda australiana, nota per l'elegante design dei suoi abiti indossati da star come Nicole Kidman e Cate Blanchett, è morta al Saint Vincent Hospital di Sydney all'età di 78 anni. Secondo quanto ...