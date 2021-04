Milan Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Milan Sampdoria 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Sampdoria 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio San Siro, ilvalido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,si affrontano nelvalido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AIA_it : Domani, sabato 3 aprile, Massimiliano Irrati (VAR nella partita Milan-Sampdoria) sarà ospite alla @DSportiva in ond… - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Rebic, recuperato per la partita contro la #Sampdoria Ancora personalizzato per #Leao #Milan - sportli26181512 : Samp, la probabile formazione: Quagliarella-Gabbiadini in attacco: La Gazzetta dello Sport riporta la formazione de… - ruiu19 : Vi aspetto alle 12.15 sul mio canale Twitch CristianoRuiuTV per la telecronaca in diretta di Milan-Sampdoria! GUAR… -