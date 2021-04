Maksimovic nelle idee dell’Inter | ma al momento l’operazione è in stand-by

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Rai – Inter-Maksimovic, contatti intensificati nelle ultime ore: Rai –… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'I colloqui tra Maksimovic e l’Inter si sono intensificati nelle ultime 48 ore' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'I colloqui tra Maksimovic e l’Inter si sono intensificati nelle ultime 48 ore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'I colloqui tra Maksimovic e l’Inter si sono intensificati nelle ultime 48 ore' - apetrazzuolo : RAI - Venerato: 'I colloqui tra Maksimovic e l’Inter si sono intensificati nelle ultime 48 ore' -

Ultime Notizie dalla rete : Maksimovic nelle

Forzazzurri

Napoli - Crotone: Osimhen titolareprobabili formazioni di Napoli - Crotone ci sono diversi ... In difesa Koulibaly è squalificato ed al suo posto gioca. A centrocampo non ci sarà ...Il nigeriano, a segno con la sua nazionale nel 3 - 0 al Lesothoqualificazioni per la Coppa d'... Al centro c'è Manolas con. Torna titolare Di Lorenzo a destra. NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1) ...Nikola Maksimovic svincolato, c'è l'idea Inter, ma per il momento l'operazione è in stand-by. Maksimovic potrebbe approdare a Milano, poiché l'Inter di ...Tuttosport: l'Inter rimanda la pratica Maksimovic a tempi migliori. La speranza è che i buoni rapporti con Fali Ramadani favoriscano ...