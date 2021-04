Live Napoli-Crotone 3-3 | Maksimovic regala il pari a Messias

(Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa Champions per gli azzurri di Gattuso. Una vigilia per ilcaratterizzata dall'attesa per l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti ieri mattina...

Partenopei con il morale alle stelle dopo i successi su Milan e Roma, calabresi abbacchiati per via della rimonta subita contro il Bologna prima della pausa per le Nazionali. L'Atalanta per continuare ...Gotti CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55,* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventinovesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il ...45' Gara all'intervallo. 41' Sfiora la doppietta: azione convulsa, va al cross Osimhen e da posizione ravvicinata Mertens prende la traversa. 34' Spunto ...