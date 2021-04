La Ternana di Cristiano Lucarelli torna in serie B (Di sabato 3 aprile 2021) La Ternana torna in serie B dopo 3 anni di purgatorio in serie C. Lo fa ancora una volta vincendo il girone meridionale come accaduto in occasione dell’ultima promozione. Ma a differenza di quella targata Domenico Toscano, la vittoria di quest’anno ha tutta un’altra genesi. Lo ha sottolineato Cristiano Lucarelli, uno dei principali protagonisti della fantastica stagione rossoverde: “Oggi raccogliamo il frutto del lavoro svolto negli anni passati dal presidente Stefano Bandecchi e dal diesse Luca Leone”. Un progetto iniziato una stagione e mezza fa che ha attraversato anche momenti difficili. Cristiano Lucarelli ha lavorato tanto sulla testa dei giocatori reduci da una stagione deludente: quinto posto ed eliminazione nella semifinale play off.Un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) LainB dopo 3 anni di purgatorio inC. Lo fa ancora una volta vincendo il girone meridionale come accaduto in occasione dell’ultima promozione. Ma a differenza di quella targata Domenico Toscano, la vittoria di quest’anno ha tutta un’altra genesi. Lo ha sottolineato, uno dei principali protagonisti della fantastica stagione rossoverde: “Oggi raccogliamo il frutto del lavoro svolto negli anni passati dal presidente Stefano Bandecchi e dal diesse Luca Leone”. Un progetto iniziato una stagione e mezza fa che ha attraversato anche momenti difficili.ha lavorato tanto sulla testa dei giocatori reduci da una stagione deludente: quinto posto ed eliminazione nella semifinale play off.Un ...

