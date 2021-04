La Polizia di Arezzo intensifica i controlli | ' Asporto per 15 - 20? Significa che c' è un assembramento'

(Di sabato 3 aprile 2021) Iche per Pasqua saranno ancora più stringenti per evitare rimpatriate troppo numerose e scongiurare assembramenti. Adlalocale ha l'ordine di controllare quanto cibo da ...

Advertising

Giovannaconfal6 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Hibbing59 : RT @schumacher_jorg: Aldo Poponcini, che ha lanciato la caccia al cibo dell’asporto, e il capo della polizia di Arezzo, CITTÀ GOVERNATA DAL… - AndreaV91234412 : RT @schumacher_jorg: @SusannaCeccardi @Ernesto29296958 Magari il sindaco sardina avrà il merito di non ficcare il naso nella busta della sp… - mauro_vicini : RT @schumacher_jorg: Aldo Poponcini, che ha lanciato la caccia al cibo dell’asporto, e il capo della polizia di Arezzo, CITTÀ GOVERNATA DAL… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Arezzo

Corriere di Arezzo

I controlli che per Pasqua saranno ancora più stringenti per evitare rimpatriate troppo numerose e scongiurare assembramenti. Adlalocale ha l'ordine di controllare quanto cibo da asporto viene acquistato dalle famiglie e di agire di conseguenza in caso di porzioni eccessive. Come afferma Aldo Poponcini, ...Covid,: controlli sull'asporto contro gli assembramenti Lalocale di, durante il primo weekend di aprile, ha deciso di monitorare l'andamento delle ordinazioni effettuate dai ...Ad Arezzo la polizia locale ha l’ordine di controllare quanto cibo da asporto viene acquistato dalle famiglie e di agire di conseguenza in caso di porzioni eccessive. Come afferma Aldo Poponcini, ...Il curioso caso di Arezzo dove i vigili urbani controlleranno le quantità di cibo asportate fuori dai ristoranti: ecco il posto di blocco inedito ...