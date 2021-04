Governo: Infante (Insieme), ‘con Conte a guida M5s tutti in centro, ma senza contenuti’ (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Con l’arrivo ufficiale di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle si completa il trasferimento verso il cosiddetto centro da parte di un po’ di tutti”. Ma “anche nel caso dell’ex Presidente del Consiglio, mancano Contenuti e l’impressione è quella che si pensi ad occupare una posizione più che a misurarsi su una proposta di cambiamento di largo respiro e di trasformazione autentica, così come atteso dal Paese”. E’ il commento di Giancarlo Infante, tra i membri della segreteria Politica di ‘Insieme’, il nuovo partito di centro ispirato al manifesto di Stefano Zamagni.“Giuseppe Conte prova adesso a trasformare il ‘populismo” grillino puntando – ha detto – ‘a compiere una completa opera di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Con l’arrivo ufficiale di Giuseppealladel Movimento 5 Stelle si completa il trasferimento verso il cosiddettoda parte di un po’ di”. Ma “anche nel caso dell’ex Presidente del Consiglio, mancanonuti e l’impressione è quella che si pensi ad occupare una posizione più che a misurarsi su una proposta di cambiamento di largo respiro e di trasformazione autentica, così come atteso dal Paese”. E’ il commento di Giancarlo, tra i membri della segreteria Politica di ‘’, il nuovo partito diispirato al manifesto di Stefano Zamagni.“Giuseppeprova adesso a trasformare il ‘populismo” grillino puntando – ha detto – ‘a compiere una completa opera di ...

