Fabio Volo commenta la prova da attrice di Giulia De Lellis che è nel cast del suo ultimo film

(Di sabato 3 aprile 2021) Domani, domenica 4 aprile, uscirà su Sky Cinema ildiretto da Michela Andreozzi Genitori vs Influencer nelDe. Sarà la prima esperienza cinematografica perche, dopo la televisione e l’esperienza nell’editoria, ha intrepretato il ruolo di un’influencer in questo lungometraggio. Il collega sul set, a TV Sorrisi e Canzoni, ha dato un suo parere sulla sua recitazione: Si è rivelata molto più naturale lei di altre attrici che interpretavano una come lei. È stata brava.è molto autoironica, è piacevole lavorare con lei sul set. Non ci resta che aspettare per sapere come sarà giudicata dalla critica e dal pubblico l’interpretazione della De ...