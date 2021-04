**Covid: Consiglio Stato accoglie ricorso Codacons, Anac riaprirà dossier su Ricciardi** (2) (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) - Il Consiglio di Stato ricostruisce anche i rapporti economici intercorsi tra Walter Ricciardi e le case farmaceutiche, nel periodo della sua permanenza all'Iss. "Come si può rilevare, i periodi presi in considerazione coincidevano con la preposizione del Ricciardi presso l'Istituto Superiore di Sanità, laddove per le attività svolte presso privati non risultavano specifiche autorizzazioni e l'insieme si poneva in palese contrasto con l'apparato normativo appreStato dall'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici; va aggiunto che l'Istituto Superiore di Sanità doveva varare il piano vaccinale nazionale 2016/2018 e proprio le case farmaceutiche in rapporto con il controinteressato erano notoriamente tra le più interessate ai contenuti del piano". Per effetto di tale sentenza "ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) - Ildiricostruisce anche i rapporti economici intercorsi tra Walter Ricciardi e le case farmaceutiche, nel periodo della sua permanenza all'Iss. "Come si può rilevare, i periodi presi in considerazione coincidevano con la preposizione del Ricciardi presso l'Istituto Superiore di Sanità, laddove per le attività svolte presso privati non risultavano specifiche autorizzazioni e l'insieme si poneva in palese contrasto con l'apparato normativo appredall'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici; va aggiunto che l'Istituto Superiore di Sanità doveva varare il piano vaccinale nazionale 2016/2018 e proprio le case farmaceutiche in rapporto con il controinteressato erano notoriamente tra le più interessate ai contenuti del piano". Per effetto di tale sentenza "ora ...

Advertising

g_brescia : Consiglio la lettura di questo articolo dove si parla ancora della proposta di legge per far #votare a distanza i c… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina all… - BK63805720 : 'È stata approvata la risoluzione n. 2361 (2021) dal Consiglio d'Europa che vieta agli Stati di rendere obbligatori… - lavocedelne : Covid: 2 decessi in Alto Adige e 145 casi. In Consiglio Stato, nuovo ok a bimba no mask Bolzano… -