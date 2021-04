Covid | Beccalossi | ' attacco vigliacco a Brescia | punire questi idioti bastardi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Un gestoe doppiamente grave perché colpisce un simbolo della sofferenza die di chi ha perso i propri cari, della generosità dei suoi cittadini e della speranza che i vaccini stanno ridando a chi vede da mesi chiusa la propria attività economica". Così lana Viviana, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commenta l'episodio avvenuto al centro vaccinale di via Morelli a, colpito questa mattina con due bottiglie incendiarie. "Se fortunatamente non si registrano danni alle persone e il centro vaccinale funziona regolarmente, resta la rabbia per un'azione spregevole e criminale, che tra l'altro ha colpito gli spazi mensa dove gli operatori e i volontari impegnati nelle vaccinazioni trovano un attimo di respiro", ...