(Di sabato 3 aprile 2021) ''Ilnontre gol in casa da, ma noi ne abbiamo presi quattro... Se il calcio si potesse scindere in fase difensiva e offensiva si potrebbe fare un calcolo. Il calcio è equilibrio.

Advertising

zazoomblog : Cosmi Napoli non prendeva tre gol da tempo - #Cosmi #Napoli #prendeva #tempo - Salvato95551627 : RT @NCN_it: COSMI A SKY: “PAGHIAMO CARAMENTE NOSTRI ERRORI DIFENSIVI” #Cosmi #intervista #SKY #NapoliCrotone - SeEarn : COSMI A SKY: “PAGHIAMO CARAMENTE NOSTRI ERRORI DIFENSIVI” #Cosmi #intervista #SKY #NapoliCrotone - NCN_it : COSMI A SKY: “PAGHIAMO CARAMENTE NOSTRI ERRORI DIFENSIVI” #Cosmi #intervista #SKY #NapoliCrotone - infoitsport : Napoli-Crotone, Cosmi: “Mancava solo Di Lorenzo… Messias incredibile” -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmi Napoli

''Ilnon prendeva tre gol in casa da tempo, ma noi ne abbiamo presi quattro... Se il calcio si ... condizionato dal silenzio stampa imposto dalla società continua a tacere, Sersecommenta ...Ecco le sue parole: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Marocchi su- Crotone: 'Gara negativa di Manolas e Maksimovic'- Crotone,: "Facciamo tanti errori ma ...Il centrocampista polacco però dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Mertens nel 4-2-3-1, completato offensivamente da Politano e Insigne, con Osimhen punta. Inamovibile Simy. Napoli a ...A fatica i partenopei trovano il poker di successi consecutivi: a segno Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo da una parte e Simy (due volte) e Messias dall'altra ...