Colpo a Bologna (0-1): Inter a grandi passi verso lo scudetto (Di sabato 3 aprile 2021) Lukaku decide il match del Dall'Ara che spinge la squadra di Conte a +8 sul Milan e con una gara in meno (mercoledì recupero col Sassuolo). Per i nerazzurri anche un palo (Lautaro), unica chance felsinea con Soriano

