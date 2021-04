Calciomercato Juventus | per il Kun bisogna battere la concorrenza di Messi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 aprile 2021) Aguero si libererà a parametro zero nel prossimoestivo. Chelsea e Barcellona in pole per l’attaccante che piace anche alla Juve E’ aperta la caccia a Sergio Aguero tra le grandi d’Europa dopo l’ufficialità dell’addio al Manchester City a fine stagione del ‘Kun’. PER TUTTE LE NOTZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Tra le squadre sulle tracce dell’attaccante argentino c’è anche la, anche se stando al Daily Star in pole nella corsa al classe ’88 ci sarebbero Chelsea e Barcellona. I ‘Blues’ sarebbero disposti ad offrire un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione al giocatore, mentrespingerebbe per l’arrivo del connazionale e amico in maglia blaugrana. Leggi su Calcionews24.com