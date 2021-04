Bimbo di 3 anni gravissimo per il Covid salvato con un farmaco dato in anticipo

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bambino messicano di 9 anni è morto mentre tentava di attraversare il Rio Grande per entrare in territorio ameri… - emergency_ong : ?? 38 persone, tra cui 7 donne e 14 minori tutti con meno di 10 anni e uno di soli 4 mesi sono state soccorse in mar… - wangyuls : la mia vita? rovinata da quando? da quando ho scoperto che san si sporca come un bimbo di due anni quando mangia ??… - STILLVFLICKER : entrare nella testa di un bimbo di cinque anni - Emanuela2011 : @illiverde @AntonioZanardo @PivaEdoardo Aspetta, io non sto parlando di ragazzi con dei disturbi. Io parlo di ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

Nell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII'di Bari, un bambino di treera arrivato in gravi condizioni per iperinfiammazione post Covid, è ora salvo grazie alla somministrazione in anticipo, ...In effetti, il primo morto di ebola fu undi un anno e mezzo che secondo le testimonianze era ... Nei primidel nuovo millennio, in Bangladesh si ebbero circa 200 casi di Nipah, un encefalite ...Il parco raccoglie per la prima volta in un video social i beniamini dei cartoni animati per portare nelle case un pizzico della sua magia.UDINE. Zona rossa non soltanto in Friuli Venezia Giulia, ma da sabato 3 anche in tutta Italia. La situazione è ancora molto difficile e il Governo ha deciso di limitare gli spostamenti nel week end di ...