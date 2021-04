Amici 20, Alessandra Celentano e quel like sospetto contro il talent: ecco che succede (Di sabato 3 aprile 2021) Nell’attesa di scoprire come si svolgerà la nuova puntata di Amici 20 in onda stasera con il suo appuntamento del sabato su Canale 5, al web non è passato inosservato il like sospetto di Alessandra Celentano. Amici 20, Alessandra Celentano contro la scuola di Maria De Filippi? La professoressa di danza ha messo “Mi piace”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 aprile 2021) Nell’attesa di scoprire come si svolgerà la nuova puntata di20 in onda stasera con il suo appuntamento del sabato su Canale 5, al web non è passato inosservato ildi20,la scuola di Maria De Filippi? La professoressa di danza ha messo “Mi piace”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

