Al via voli Covid - tested da New York a Malpensa: "L'inizio della ripartenza" (Di sabato 3 aprile 2021) Milano - Il tanto atteso giorno è arrivato: è atterrato alle 7.45 di oggi, sabato 3 aprile, il primo volo Covid tested della Delta da New York. A bordo 45 passeggeri che una volta sbarcati a ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021) Milano - Il tanto atteso giorno è arrivato: è atterrato alle 7.45 di oggi, sabato 3 aprile, il primo voloDelta da New. A bordo 45 passeggeri che una volta sbarcati a ...

Advertising

renton1972 : @robersperanza Adesso voli via anche lei... si Dimetta!! - baratto_m : RT @qn_giorno: Al via voli #Covid-tested da #NewYork a #Malpensa: 'L'inizio della ripartenza' - qn_giorno : Al via voli #Covid-tested da #NewYork a #Malpensa: 'L'inizio della ripartenza' - IdaMastroviti : @P_M_1960 Al richiamo come ti pungono voli via?????? - Carlo04908590 : @sole24ore E stato un anno duro per tutti sopratutto per gli aeroporti che nn hanno voli e perché gli stessi sono c… -