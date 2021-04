Zatanna: Emerald Fennell non esclude la possibilità di occuparsi della regia (Di venerdì 2 aprile 2021) Emerald Fennell, regista di Promising Young Woman, ha parlato del film di Zatanna spiegando di non escludere di essere impegnata anche dietro la macchina da presa. La storia di Zatanna, uno dei personaggi della DC, diventerà un film ed Emerald Fennell si occuperà di scrivere la sceneggiatura, non escludendo nemmeno la possibilità di occuparsi della regia. Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e verrà prodotto da DC Films e Bad Robot. Emerald Fennell, intervistata da Variety, ha dichiarato parlando di Zatanna: "Si tratta di un progetto eccitante. Non abbiamo parlato della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021), regista di Promising Young Woman, ha parlato del film dispiegando di nonre di essere impegnata anche dietro la macchina da presa. La storia di, uno dei personaggiDC, diventerà un film edsi occuperà di scrivere la sceneggiatura, nonndo nemmeno ladi. Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e verrà prodotto da DC Films e Bad Robot., intervistata da Variety, ha dichiarato parlando di: "Si tratta di un progetto eccitante. Non abbiamo parlato...

