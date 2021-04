Xbox Series X/S e Game Pass: 'in 7 anni Phil Spencer ha cambiato il volto di Xbox' (Di venerdì 2 aprile 2021) Il boss di Xbox, Phil Spencer, festeggia un importante traguardo con la compagnia. Il 31 marzo 2014 Spencer è stato promosso a capo di Xbox, sono quindi Passati 7 anni. È stato un cambiamento grande per Microsoft e Xbox, poiché la società ha vacillato sotto la guida di Don Mattrick con alcune mosse molto criticate, come quelle riguardo DRM e giochi usati. In breve, all'epoca Xbox era in una posizione difficile. Xbox One è stata lanciata a $500, ben 100 dollari sopra PS4, a causa in parte del Kinect in bundle con ogni sistema. Microsoft ha venduto 1 milione di unità Xbox One nelle sue prime 24 ore, ma ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Il boss di, festeggia un importante traguardo con la compagnia. Il 31 marzo 2014è stato promosso a capo di, sono quindiati 7. È stato un cambiamento grande per Microsoft e, poiché la società ha vacillato sotto la guida di Don Mattrick con alcune mosse molto criticate, come quelle riguardo DRM e giochi usati. In breve, all'epocaera in una posizione difficile.One è stata lanciata a $500, ben 100 dollari sopra PS4, a causa in parte del Kinect in bundle con ogni sistema. Microsoft ha venduto 1 milione di unitàOne nelle sue prime 24 ore, ma ...

