Voti in cambio di pacchi alimentari e soldi: 4 arresti a Torre del Greco (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti A Torre del Greco, nel Napoletano, i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di 5 soggetti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, mediante la sistematica compravendita di Voti in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative del comune di Torre del Greco del giugno del 2018. Le misure cautelari eseguite – 4 applicative degli arresti domiciliari e 1 del divieto di dimora nel comune di Torre del Greco rappresentano il completamento di un'attività investigativa che già nell'aprile del 2019 aveva condotto ...

