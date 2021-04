Verratti positivo al Covid | per l’azzurro è la seconda volta

(Di venerdì 2 aprile 2021) Marcoal. A darne notizia il Paris Saint Germain in una nota in cui si specifica come il centrocampista, sottoposto a tampone al rientro dalla convocazione in Nazionale, è stato isolato ed ora seguirà il protocollo sanitario. Dopo i quattro membri dello staff dell’Italia risultati positivi al coronavirus, e il successivo contagio di Leonardo Bonucci di ritorno dagli impegni in Nazionale, adesso è ladiche già a gennaio era risultatoalsaltando due match di Ligue1. Funweek.

Advertising

DiMarzio : Dopo #Bonucci anche #Verratti positivo al Covid-19 - marcoconterio : ?? Marco #Verratti del #PSG positivo al #Covid19. In isolamento, salterà la gara di #UCL contro il Bayern Monaco. E'… - sportmediaset : #Verratti positivo al Covid-19: è la seconda volta per il giocatore. #SportMediaset #breakingnews - Giacomo12532584 : @sscnapoli Attenzione particolare per Lorenzo, verratti è risultato essere positivo, io x sicurezza almeno x domani… - c4ndym4n13 : RT @DiMarzio: Dopo #Bonucci anche #Verratti positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Verratti positivo

per la seconda volta in 2 mesiaveva lasciato il ritiro della selezione italiana il 29 marzo scorso dopo la vittoria a Sofia: un trauma contusivo alla coscia sinistra ne ...... dopo i quattro membri dello staff tecnico e Leonardo Bonucci a essere risultatoai test è stato Marco, come confermato da un comunicato del Paris Saint - Germain . La seconda ...Come se non ci fosse una Coppa Italia da tentare di vincere. La Juventus paga errori tecnici Come se non ci fosse un quarto posto (minimo) da conquistare. C'è una strana aria attorno alla Juventus. Co ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...