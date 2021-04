Vaccini: in Lombardia al via le prenotazioni con Poste (Di venerdì 2 aprile 2021) I lombardi si aspettano un miglioramento con il nuovo sistema dopo i tanti problemi della Regione nella convocazione delle ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 aprile 2021) I lombardi si aspettano un miglioramento con il nuovo sistema dopo i tanti problemi della Regione nella convocazione delle ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Il call center della Lombardia per le prenotazioni del vaccino è costato 11,8 milioni di euro ma non… - PiazzapulitaLA7 : 'Se siete religiosi pregate' Se al call center per i vaccini della regione Lombardia rispondono così. L'inchiesta… - PiazzapulitaLA7 : Se al call center vaccini in Lombardia rispondono “Se siete religiosi pregate” Marzo 2021. #Piazzapulita… - MaxCaramazza : RT @mariannaaprile: Intanto su Instagram @ChiaraFerragni prende a schiaffoni morali Regione Lombardia (e i saltafila) sui vaccini. E @fedez… - bb91687509 : RT @FranA955: Chiara Ferragni sta dichiarando guerra alla regione Lombardia Previsto un incremento del vaccini del 27% entro 24h -