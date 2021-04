Vaccini | arrivate a Pratica di mare 1 | 3 milioni di dosi AstraZeneca Raggiunta quota 300 mila iniezioni

Advertising

gazzettamantova : Vaccini: 1,3 milioni di dosi AstraZeneca arrivate a Pratica Mare Saranno distribuiti dal Comando operativo di verti… - primocanale : Vaccini: in due giorni 1,8 milioni di dosi arrivate a Pratica di Mare - il_piccolo : La nuova fornitura di AstraZeneca, arrivata ieri mattina all’aeroporto di Pratica di Mare e subito redistribuita su… - Roma_H_24 : Dai quotidiani: 'Vaccini, arrivate un po' di scorte' (Corriere) - - H24Nomentano : Dai quotidiani: 'Vaccini, arrivate un po' di scorte' (Corriere) - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arrivate

Come dimostrato, l'approvvigionamento deicontinua a pieno regime: il sistema logistico che abbiamo immaginato funziona e dà risultati. Ovviamente bisogna avere quante più munizioni - ...Dopo due giornate di stop al centro unico vaccinale ex Ristò, per la mancanza delle dosi di vaccino,solo ieri, sanitari e volontari si preparano alle chiamate del ponte Pasquale. La ...La giornata in tempo reale con tutte le notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora ...Abbiamo l’impressione che quello che sta emergendo sul terreno delle spionaggio russo con il caso Biot è la punta dell’iceberg per ...